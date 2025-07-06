الشريعي: عبدالناصر محمد مدير الكرة بالزمالك ما زال يشغل منصبه في إنبي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي انبي ، بشأن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال أيمن الشريعي: "عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، ما زال يشغل منصب المدير الرياضي في إنبي ، بجانب عمله الجديد في الزمالك بناءً على رغبته الشخصية".

وأشاد ماجد نجاتي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي الأسبق، بقرار نادي الزمالك تعيين عبد الناصر محمد مديرا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن الاختيار موفق بالنظر إلى خبراته السابقة في المنصب ذاته داخل نادي إنبي.

وكتب نجاتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “اختيار موفق من إدارة نادي الزمالك للكابتن عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة للفريق الأول، وأنا أؤكد ذلك ليس لمجرد معرفتي الشخصية به، ولكن من خلال تعاملي معه عن قرب أثناء توليه نفس المنصب في نادي إنبي لسنوات طويلة، حقق خلالها النادي نجاحات كبيرة، وكان له دور بارز في تحقيقها بجده وإخلاصه.”