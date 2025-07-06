إعلامي يكشف الجهاز الفني الجديد للزمالك كاملا

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن أسماء الجهاز الفني لنادي الزمالك كاملاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط :" الجهاز الفني لنادي الزمالك كاملا:

عبد الناصر محمد مديراً للكرة

البلجيكي يانيك فيريرا مديراً فنياً.

الفرنسي بيير باهرلي مدرباً مساعداً.

حازم إمام مدرباً مساعداً.

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدرباً لحراس المرمى.

الإسباني راؤول لوبيز مدرباً للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس محللاً للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططاً للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديراً إدارياً.

منتصر السيد إداري.

عبد الله حسين إداري.

محمد عبد الرحيم إداري .



أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك، يشبه جوزيه جوميز مدرب الأبيض السابق.

وقال يحيى في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنماج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: متفائل بيانيك فيريرا وشبابه وانه على دراية بالمنطقة العربية، وأعتقد أن ذلك سيكون فارقا مع الأبيض.

وأضاف يحيى: يانيك فيريرا يشبه جوزيه جوميز حتى نفس الظروف التي تولى فيها جوميز تدريب الزمالك وحقق بطولات مع الأبيض، واتمنى ان يحقق الطفرة الذي حققها جوزيه جوميز مع الزمالك ويحصل على بطولات مع الزمالك .