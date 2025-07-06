جون إدوارد يقرر ضم قطاع الناشئين في الزمالك إلى اختصاصاته ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن اتخاذ قرار بضم قطاع الناشئين لكرة القدم إلى اختصاصات جون إدوارد في نادي الزمالك .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جون إدوارد يقرر ضم قطاع الناشئين ضمن اختصاصاته في الفترة المقبلة بالزمالك".

في سياق متصل كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس جلسة جمعت جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل الجدل المثار حول مستقبل اللاعب مؤخرًا.

وأكد المصدر لـ "صدى البلد" أن جون إدوارد طلب من اللاعب حسم موقفه بشكل نهائي بشأن تمديد عقده مع الزمالك، قبل انطلاق الموسم الجديد، موجهًا له رسالة واضحة: "إما التجديد أو الرحيل"، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

وجاء هذا التحرك من إدارة الزمالك بعد تقارير أشارت إلى رغبة عدد من الأندية في التعاقد مع اللاعب، إلى جانب تخوف الإدارة من تكرار سيناريو الانتقال المفاجئ إلى الأهلي.