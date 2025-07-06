أسامة جلال وزلاكة يقتربان من الإنتقال للزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز ، عن حقيقة التفريط فى ثنائى الفريق لنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن أسامة جلال ومحمود زلاكة اقتربوا بشدة من الإنتقال لنادي الزمالك بعد التوصل إلى إتفاق مع مسئولى بيراميدز.

بيراميدز يرفض التفريط فى مهند لاشين لـ الزمالك

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة رحيل نجم وسط الفريق لنادي الزمالك فى الفترة الميركاتو الصيفي الحالى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مهند لاشين لاعب وسط الفريق عقد جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضى بنادي الزمالك.

وشدد المصدر على أن، مهند لاشين مرحب بالإنتقال لنادي الزمالك وأتفق مع جون إدوارد خلال الجلسة التى جمعتهم فى الإسبوع الماضى.

وأختتم المصدر، تصريحاته، أن مسئولى بيراميدز رفضوا التفريط فى مهند لاشين لنادي الزمالك.