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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيلعب في بلجيكا.. مهاجم فلسطيني لتعويض رحيل مروان حمدي عن بيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

أعلن مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن طريقة تعويض رحيل مروان حمدي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد، أن بيراميدز أنهى اتفاقه مع الفلسطيني الدولي ”عدي الدباغ"، مهاجم شارلوروا البلجيكي، ليكون بديلاً لـ مروان حمدي.

أزمة تأشيرات تهدد معسكر بيراميدز في سلوفينيا

يواجه مسئولو نادي بيراميدز، أزمة كبيرة، تتعلق باستخراج تأشيرات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم؛ ما يهدد إقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد في دولة سلوفينيا، والتي كانت من أبرز الخيارات المطروحة إلى جانب هولندا وتركيا. 

وقد تتسبب هذه الأزمة في تأخير انطلاق فترة الإعداد التي كان من المقرر أن تبدأ منتصف شهر يوليو.

خطة بديلة لإقامة المعسكر في تركيا

بسبب تعثر إجراءات السفر إلى سلوفينيا؛ عاد مسئولو النادي للتفكير في نقل المعسكر إلى تركيا كخطة بديلة، لضمان بداية الإعداد في الوقت المحدد. 

ومن المقرر أن تنطلق فترة الإعداد فعليًا في 10 يوليو، بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية يومي 8 و9 من الشهر ذاته.

تحضيرات إدارية في الإمارات بقيادة ممدوح عيد

وفي إطار الترتيبات الإدارية للموسم الجديد؛ سافر ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إلى الإمارات؛ لعقد اجتماعات مهمة تتعلق ببرنامج إعداد الفريق. 

ويجتمع ممدوح عيد مع مجلس إدارة النادي في العاصمة أبو ظبي؛ من أجل وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج التحضيري الكامل للموسم الجديد، في ظل جدول مزدحم ينتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

حفل تكريم بعد موسم استثنائي

ويتضمن جدول الاجتماع أيضًا، مناقشة تفاصيل حفل تكريم عناصر الفريق، تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي تحقق في الموسم المنقضي، بعدما نجح الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ما مثل نقطة تحول بارزة في مسيرة النادي.

نادي بيراميدز بيراميدز مروان حمدي الفلسطيني الدولي عدي الدباغ عدي الدباغ

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