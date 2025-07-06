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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر يكشف موقف ناصر ماهر من الرحيل عن الزمالك

ناصر ماهر
ناصر ماهر
منتصر الرفاعي

رد مصدر مقرب من ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن دخول اللاعب ضمن صفقة تبادلية محتملة مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر  لـ "صدى البلد" أن اللاعب لم يتلق أي إخطار رسمي من إدارة الزمالك بشأن وجوده في أي مفاوضات تبادلية، مشيرًا إلى أن ناصر ماهر أُبلغ مؤخرًا بموعد انطلاق فترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا، التي تبدأ اليوم.

وشدد المصدر على أن ناصر ماهر لا يضع في حساباته حاليًا مسألة الرحيل عن الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب سيقوم بدراسة أي قرار رسمي من النادي بما يتماشى مع مستقبله ومصلحته الفنية.

يذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن نية الزمالك دراسة صفقات تبادلية مع بيراميدز هذا الصيف، دون وجود تأكيدات رسمية على أسماء اللاعبين المعنيين.

نادي الزمالك الزمالك ناصر ماهر نادي بيراميدز

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