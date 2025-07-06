خاص| محمود صابر لاعب بيراميدز يوقع لـ الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن رحيل نجم الفريق إلى نادي الزمالك بشكل رسمي.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن محمود صابر نجم وسط بيراميدز، وقَّع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، بعد الاتفاق بين إدارة الناديين.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال أيام.

أسامة جلال وزلاكة يقتربان من الانتقال للزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة التفريط في ثنائي الفريق لصالح نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أسامة جلال ومحمود زلاكة اقتربا بشدة من الانتقال لنادي الزمالك؛ بعد التوصل إلى اتفاق مع مسئولي بيراميدز.