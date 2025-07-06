بيراميدز يرفض التفريط فى مهند لاشين لـ الزمالك.. خاص

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة رحيل نجم وسط الفريق لنادي الزمالك فى الفترة الميركاتو الصيفي الحالى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مهند لاشين لاعب وسط الفريق عقد جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضى بنادي الزمالك.

وشدد المصدر على أن، مهند لاشين مرحب بالإنتقال لنادي الزمالك وأتفق مع جون إدوارد خلال الجلسة التى جمعتهم فى الإسبوع الماضى.

وأختتم المصدر، تصريحاته، أن مسئولى بيراميدز رفضوا التفريط فى مهند لاشين لنادي الزمالك.

أحمد حسن: الشيبي تلقى عروضًا.. ورحيله عن بيراميدز وارد

كشف النجم والإعلامي أحمد حسن في تصريح خاص أن اللاعب المغربي محمد الشيبي، ظهير فريق بيراميدز، تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال أحمد حسن:"خاص.. محمد الشيبي تلقى بعض العروض في الفترة الأخيرة، ووارد رحيله عن الفريق في الموسم المقبل."

يُذكر أن فريق بيراميدز قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي



