عمرو جمال: الشيبي كوالتي بيكهام وكنت رايح بيراميدز علشانه

كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، كواليس فشل صفقة انتقاله لبيراميدز.

وقال خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"بيراميدز تفاوض معي للانتقال لصفوفه وقت تخوفه من ايقاف مروان حمدى فترة طويلة وكنت فرحان عشان هلعب مع محمد الشيبي".



وأضاف الغزال :" الشيبي يا جماعة قماشة تانية كوالتي بيكهام عرضياته مش محتاجة مجهود عشان تتحول لأهداف .. زي علي معلول كل أهدافي من صناعته في الاهلي معملتش فيها أي مجهود".

وتابع عمرو جمال :"الاتنين دول في حتة تانية خالص عن باقي باكات الدوري المصري ، في ثانية يخلوك تجيب جول".