تعرف على مصير صلاح مصدق مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من المغربي صلاح الدين مصدق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من الاستمرار مع الأبيض من عدمه في الفترة المقبلة.

وشدد المصدر، على أن المدافع المغربي مستمر في صفوف الفريق بصورة طبيعية، ولم يخطره مسؤولو النادي برحيله عن الفريق.

وأضاف المصدر أن الزمالك سبق ورفض العرض المقدم من الوداد المغربي خلال الفترة الماضية، لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، .

وأضاف المصدر أن مسؤولي النادي رفضوا فكرة التفريط في اللاعب من قبل، وسيستمر بصورة طبيعية في الموسم المقبل.

وفي سياق متصل عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا مع جون إدوارد المرشح لمنصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة، والتطرق للتصور المقدم من جون إدوارد بشأن ملف كرة القدم بالنادي، وتم الاتفاق على وضع الروتوش الأخيرة بشأن التعاقد مع المدير الرياضي.