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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بثلاثية في شباك أوكلاند سيتي.. موسيالا يتصدر قائمة هدافي مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
حمزة شعيب

فرض جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونخ، نفسه على صدارة قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال فوز فريقه الكبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10-0، في افتتاح لقاءات المجموعة الثالثة للبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة حتى 13 يوليو المقبل.

وجاء ترتيب الهدافين حتى الآن على النحو التالي:

  • جمال موسيالا (بايرن ميونخ): 3 أهداف
  • كينجسلي كومان (بايرن ميونخ): هدفان
  • توماس مولر (بايرن ميونخ): هدفان
  • ميكايل أوليسيه (بايرن ميونخ): هدفان
  • فرانشيسكو كونسيساو (يوفنتوس): هدفان
  • راندال كولو مواني (يوفنتوس): هدفان
  • إيجور جيسوس (بوتافوجو): هدفان
  • بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد): هدفان

وفي المجموعة الأولى، ما زالت حسابات التأهل مفتوحة بعد خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الثانية، ليتجمد رصيد الفريق المصري عند نقطة واحدة في المركز الرابع، بينما يتصدر بالميراس المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه إنتر ميامي بنفس الرصيد، ثم بورتو في المركز الثالث بنقطة واحدة.

كأس العالم للأندية هدافي كأس العالم للأندية جمال موسيالا

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