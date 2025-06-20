سيد معوض يهاجم الأهلي بسبب عقوبة تريزيجيه

هاجم سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، المسؤولين عن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أمريكا والتي تشارك في كأس العالم للأندية.

وقال سيد معوض، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هناك خطأ على بعثة الأهلي بالإعلان عن عقوبة تريزيجيه بعد مباراة إنتر ميامي لوسائل الإعلام".

وأضاف: "الإعلان عن عقوبة تريزيجيه، أثر على اللاعب وحطه تحت ضغط كبير في مباراة بالميراس"

وأتم سيد معوض، تصريحاته قائلًا: "العقوبة يجب أن تكون داخلية ومش معلنة".

وانتهت نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس أمس، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، في ثاني جولات دور مجموعات كأس العالم للأندية.