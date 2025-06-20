الأهلي يفوز على الزمالك في دوري رجال تنس الطاولة

فاز الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز أ. أقيمت المنافسات على صالة استاد القاهرة،

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب لاعبي الأهلي، واستطاعوا من خلالها حسم اللقاء عن جدارة واستحقاق.

ومثل الأهلي في مباراة اليوم، يوسف عبد العزيز، وعمر بدير، ومحمد البيلي.

ومن جانبه، عبر عادل شومان، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في مباراة اليوم، مؤكدًا ثقته في لاعبي الفريق، وسعيهم دائما لتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين قدموا مستويات قوية، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات.