كوكا يشارك في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة بورتو

شارك أحمد حسن "كوكا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الإعلامي حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "كوكا يشارك في مران الأهلي الجماعي ويعلن جاهزيته لمواجهة بورتو."

واصل الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، مكتفياً بجمع نقطة واحدة من أول جولتين، بعدما تعادل سلبياً مع إنتر ميامي الأمريكي في لقاء الافتتاح، قبل أن يتلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

بهذه النتائج، تصدر بالميراس جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما جاء بورتو البرتغالي ثالثاً بنقطة واحدة متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الرابع