الدبيس: أهدرنا الفرص ولم نوفّق أمام بالميراس .. وسنقاتل في المباراة المقبلة

أعرب كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي، عن حزنه بعد نتيجة اللقاء الأخير، مؤكدًا أن الفريق افتقد الحظ والتوفيق في العديد من الفرص التي أتيحت له.

وقال الدبيس في تصريحات لقناة «أون سبورتس»:"أهدرنا العديد من الفرص ولم يحالفنا التوفيق، الأمور لم تسر كما أردنا، وكانت تنقصنا اللمسة الأخيرة فقط."

وأضاف:"نشكر الجماهير على دعمهم الكبير، للأسف لم نتمكن من تحقيق الفوز، لكننا نعدهم ببذل أقصى جهد في المباراة المقبلة لتحقيق الانتصار."

وتحدث الدبيس عن زميله يحيى عطية الله، قائلًا:"قدم مباراة جيدة رغم عودته القريبة من الإصابة، لم نقصر في شيء، وسندخل المباراة المقبلة بعقلية الفوز وسنلعب بروح جماعية، على قلب رجل واحد."

واصل الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، مكتفياً بجمع نقطة واحدة من أول جولتين، بعدما تعادل سلبياً مع إنتر ميامي الأمريكي في لقاء الافتتاح، قبل أن يتلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

بهذه النتائج، تصدر بالميراس جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما جاء بورتو البرتغالي ثالثاً بنقطة واحدة متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الرابع.