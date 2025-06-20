معندناش كورة في مصر.. لميس الحديدي تهاجم الأهلي: الثقة مهزوزة والتركيز معدوم

علقت الإعلامية لميس الحديدي على خسارة النادي الأهلي أمس، أمام فريق بالميراس في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتبت الحديدي من خلال حسابها الشخصي على “X”: “ربما تكون مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية قد انتهت، والحسبة القادمة ليست في صالحنا.. الدرس الأهم مما حصل أن الدوري المصري بعيد جدًا عن مستوى الكرة العالمية، فنيًا وبدنيًا".

وأضافت: “اللياقة، السرعات، استلام الكرة، كله مش موجود.. وأي احتكاك بيؤدي لإصابة بالغة!، فيه حاجة مفقودة في روح اللاعبين، الثقة مهزوزة، التركيز معدوم، وده باين في دربكة الملعب والمساحات الفاضية".

وهاجمت الحديدي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي،: “المدرب الجديد مش فاهم اللاعب المصري، ولا مستوعب طريقة تفكيره، وده بيزيد الطين بلة".

وختمت تغريدتها برسالة لاذعة: “عشان ما نخسرش الملايين اللي اتصرفت على الفريق؛ لازم نعيد تأهيل اللاعب المصري من جديد ليلعب كرة قدم دولية، مش الحَكْشة اللي بنلعبها عندنا ونفرح بيها ونصرف عليها ملايين دون داعي.. إحنا مش بنلعب كورة!”.