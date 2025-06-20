إسلام صادق : من المسؤول عن تراجع الأهلي

وجّه الناقد الرياضي والإعلامي إسلام صادق انتقادات حادة لأداء النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى تراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ، ومُحمّلاً المدير الفني مارسيل كولر جانبًا من المسؤولية.

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”"بعد مستوى الأهلي الهزيل في مونديال الأندية.. هل لا يزال كولر هو المسؤول عن تراجع الأداء وخروجه من دوري الأبطال، أم أن اللجان التي تضلل الرأي العام وصدّرت وهماً أن الأحمر يضاهي أقوى فرق العالم، حتى فاقوا على تذيله واحدة من أضعف المجموعات في كأس العالم؟

واصل الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، مكتفياً بجمع نقطة واحدة من أول جولتين، بعدما تعادل سلبياً مع إنتر ميامي الأمريكي في لقاء الافتتاح، قبل أن يتلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

بهذه النتائج، تصدر بالميراس جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما جاء بورتو البرتغالي ثالثاً بنقطة واحدة متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الرابع.