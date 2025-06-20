بعد الخسارة من إنتر ميامي.. مدرب بورتو : تأخرنا في رد الفعل.. والأهلي مفتاحنا للنجاة

أبدى مارتن أنسيلمي، المدير الفني لفريق بورتو، استياءه من أداء فريقه؛ عقب الخسارة أمام إنتر ميامي بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة.

ويدين إنتر ميامي بانتصاره، إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدف الفوز عبر ركلة حرة مميزة، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط خلف بالميراس المتصدر، بينما تجمد رصيد بورتو عند نقطة واحدة، لتتعقد فرص تأهله للدور التالي.

وقال أنسيلمي في تصريحاته: “ما زال ميسي يقدم عروضه المعتادة، إنتر ميامي فريق قوي ونجح في السيطرة على المباراة بضغط هجومي مستمر، بينما افتقدنا للحدة والتدخلات الحاسمة في المواجهات الفردية”.

وأضاف: "تأخرنا في إجراء التغييرات اللازمة، وعندما أجريناها كنا بالفعل متأخرين في النتيجة، الآن لم يتبق سوى لقاء الأهلي وعلينا الفوز وانتظار نتيجة المباراة الأخرى”.

وباتت فرص بورتو في التأهل، مرتبطة بتحقيق الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة، مع ضرورة فوز إنتر ميامي على بالميراس؛ لضمان العبور للدور المقبل.