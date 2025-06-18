بعد إصابة كوكا.. الدبيس الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام بالميراس

أكد الإعلامي أمير هشام، أن كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي هو الأقرب حتى الآن للمشاركة في مركز الظهير الأيسر أمام بالميراس البرازيلي، مشيرًا إلى أن هناك منافسة قوية بينه وبين مصطفى العش ويحيي عطية الله، لكن تبدو فرص الدبيس كبيرة حاليًا.

وقال هشام عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: طاهر محمد طاهر تعرض للإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية في مران الفريق أمس، وخضع لفحوصات طبية وتأكد غيابه عن الأهلي أمام بالميراس، لينضم لكوكا وإمام عاشور ضمن قائمة الغيابات.

وأضاف: بطولة كأس العالم قوية للغاية وتشهد ندية بين جميع الفرق والكل كان يقول إن الأهلي يضم لاعبين كثيرين وقائمة قوية، وفي لقاء واحد تعرض 3 لاعبين لإصابات.

وتابع: الأهلي يسعى بكل قوة للفوز على بالميراس البرازيلي لضمان التأهل لدور الـ16، لأن الفريق سيحصل على مبالغ كبيرة في حالة تحقيق انتصار غدًا. وهذه المبالغ المالية ستنعش خزينة النادي وتكون نقطة فارقة على المدى البعيد داخل القلعة الحمراء.

وزاد: هناك حالة تفاؤل وثقة في قدرة الأهلي على تقديم مستوى قوي خلال لقاء بالميراس.