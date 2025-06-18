خالد طلعت يكشف كواليس مثيرة داخل الأهلي: كل الطرق تؤدي إلى زيزو

كشف الإعلامي الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، عن كواليس ساخنة داخل معسكر النادي الأهلي بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار طلعت إلى أن الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور، إلى جانب استبعاد طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة أيضًا، ساهمت في خلط أوراق الجهاز الفني بقيادة المدرب ريكاردو ريبيرو.

وأضاف أن ريبيرو أبدى غضبه من المغربي أشرف بن شرقي بسبب رد فعله عقب استبعاده من لقاء إنتر ميامي، كما خرج حسين الشحات من حسابات المدير الفني بعد إهداره لفرصة سهلة خلال نفس المباراة.

واختتم طلعت منشوره بتلميح قوي مفاده أن هذه المستجدات قد تمهد الطريق لعودة نجم الفريق أحمد سيد "زيزو"، قائلاً: “كل الطرق تؤدي إلى زيزو”.



مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يقام على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي، اليوم في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، سيكون مفتوحًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.