بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

كشف حازم فتوح، وكيل اللاعب أحمد مصطفى زيزو، عن كواليس فشل انتقال نجم الزمالك السابق إلى نادي نيوم السعودي، رغم وصول المفاوضات لمراحل متقدمة.

وأوضح فتوح أن النادي السعودي قدم عرضًا ماليًا كبيرًا تجاوز 300 مليون جنيه، ووافق على جميع الشروط القانونية، بما في ذلك شرط جزائي قيمته 10 ملايين دولار حال انتقال زيزو لنادٍ مصري غير الزمالك.

إلا أن الصفقة توقفت بسبب شرط إضافي اعتبره النادي غير قانوني، يُلزم اللاعب بدفع 5 ملايين دولار إذا عاد للدوري المصري بعد انتهاء عقده.

وأكد فتوح أن المفاوضات كانت ستنتهي خلال 24 ساعة، لكن الزمالك أعلن رفضه المفاجئ للصفقة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.