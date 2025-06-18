غياب مفاجئ يهز صفوف الأهلي في كأس العالم للأندية!

وجه الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي صدمة لجماهير النادي الأهلي، بعدما أعلن غياب مهاجم الفريق طاهر محمد طاهر عن المباراتين المقبلتين في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بسبب الإصابة.



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك":"طاهر محمد طاهر، مهاجم الأهلي، يغيب عن المباراتين القادمتين للفريق في مونديال الأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية



مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يقام على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي، اليوم في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، سيكون مفتوحًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.