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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجبهة اليسرى صداع في رأس مدرب الأهلي قبل مواجهة بالميراس.. من البديل المناسب؟

ريبيرو مدرب الأهلي
ريبيرو مدرب الأهلي
حمزة شعيب

يواجه المدير الفني للنادي الأهلي خوسيه ريبيرو اختبارًا مبكرًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تعرض لاعب الوسط أحمد نبيل "كوكا" لإصابة قد تُبعده عن المواجهة المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي، المقررة مساء الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير هذه القمة المرتقبة، في وقت يسابق فيه الجهاز الفني للأهلي الزمن للاستقرار على البديل الأمثل لتعويض غياب كوكا في وسط الملعب.

تعرض كوكا لكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في لقاء الأهلي الافتتاحي أمام إنتر ميامي الأمريكي، وهو ما يضع مشاركته أمام بالميراس محل شك كبير، بحسب مصادر مقربة من الجهاز الطبي للفريق.

غياب كوكا المحتمل يُعد خسارة مؤثرة في خط الوسط الدفاعي، خاصة في ظل أهميته في التوازن الخططي الذي يعتمد عليه ريبيرو منذ توليه المهمة.

 3 حلول على طاولة ريبيرو لحل مشكلة الجبهة اليسري

رغم الصدمة التي خلفتها إصابة كوكا، إلا أن قائمة الفريق تضم عدة بدائل تمنح المدرب الإسباني هامشًا من الخيارات الفنية:

مصطفى العش: يعد الأقرب لحجز مكان في التشكيل الأساسي نظرًا لجاهزيته الفنية والبدنية، ومرونته التكتيكية في مركز الوسط الدفاعي.

كريم الدبيس: خيار محتمل آخر يتمتع بقدرة جيدة في استخلاص الكرات وتقديم الدعم الهجومي عند الحاجة.

يحيى عطية الله: يمتلك بدوره خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الصعبة، وقدرة على تغطية أكثر من مركز.

استعدادات لمواجهة بالميراس 

يخوض الأهلي تدريبات مكثفة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت أنظار الجهاز الفني الذي يسعى لاختبار جاهزية البدائل بشكل عملي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التشكيل الذي سيواجه به بالميراس في اللقاء المرتقب.

ريبيرو الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية

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