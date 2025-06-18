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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

الوداد المغربي ومانشستر سيتي
الوداد المغربي ومانشستر سيتي
حمزة شعيب

يستهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا 2023 والذي يضم في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة حاسمة أمام الوداد البيضاوي المغربي. 

ويُقام اللقاء مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

ويسعى "السيتيزنز" بقيادة المدرب بيب جوارديولا لتعويض جماهيرهم عن موسم محلي وأوروبي مخيب للآمال، بعد أن فقدوا لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول وودعوا دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. يتطلع الفريق لاستعادة نغمة البطولات عبر منصة المونديال، وتقديم أداء قوي يليق بسمعتهم.

في المقابل، يدخل الوداد المغربي اللقاء بطموحات كبيرة رغم صعوبة المهمة. يشارك الفريق في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2022، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أقوى فرق أوروبا. 

ومع ذلك، يواجه الوداد تحديًا بغياب مهاجمه السوري عمر السومة، بسبب تعثر إجراءات دخوله إلى الأراضي الأمريكية نتيجة تأخر تأشيرة السفر.

القناة الناقلة لمباراة الوداد المغربي ومانشستر سيتي 

تتولى شبكة DAZN بث مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل حصري ومجاني في جميع أنحاء العالم، تنفيذًا لاتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 ويقضي الاتفاق بإذاعة جميع مباريات البطولة، وعددها 63 مباراة، مجانًا وبمختلف اللغات، بما في ذلك التعليق باللغة العربية.

يمكن للجماهير متابعة لقاء مانشستر سيتي والوداد من خلال تطبيق DAZN أو موقعها الرسمي، حيث سيتوفر البث بتقنية SD مجانًا، مع خيارات للترقية إلى جودة HD و4K حسب الاشتراك.

 وحتى اللحظة، لم تكشف شبكة DAZN عن اسم المعلق العربي المكلف بوصف أحداث اللقاء، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه قبيل انطلاق المباراة.

موعد مواجهة الوداد المغربي ومانشستر سيتي 

تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي والوداد المغربي يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 في تمام:

  • السابعة مساءً (19:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت أبوظبي.
الوداد المغربي مانشستر سيتي كأس العالم للأندية

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