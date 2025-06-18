قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة ونشاط رياح على هذه المناطق غدا
مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام الوداد بكأس العالم للأندية
رابط نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 ..ظهرت الآن
وزير الدفاع الأمريكي: نتعهد بتوفير 62 مليار دولار لتعزيز القدرات النووية
أذكار المساء كاملة بعد صلاة العصر.. حصن نفسك واغتنم الأجر
مودي غاضب.. غداء يجمع ترامب ورئيس أركان الجيش الباكستاني بالبيت الأبيض
إعلام إسرائيلي: إيران تستعيد توازنها تدريجيا وتعتمد تكتيك المضايقة الصاروخية
عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم
لقد نفد صبرنا.. ترامب لخامنئي: حظ سعيد
إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام
خطوة غير مسبوقة .. مدبولي يطلق المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج قرعة الدور التمهيدي الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
القسم الرياضي

أُجريت اليوم الأربعاء، قرعة الدور التمهيدي الثاني من تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا، بمشاركة العديد من الفرق الأوروبية.


وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد توّج ببطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية.


وستُقام مباريات لقاء الذهاب أحد يومي 22، 23 يوليو المقبل، على أن تُقام مباريات لقاء الإياب أحد يومي 29 و30 من نفس الشهر.


وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا كالتالي:
بران (النرويج) ضد سالزبورج (النمسا)
فيكتوريا بلزن (جمهورية التشيك) ضد سيرفيت (سويسرا)
رينجرز (اسكتلندا) ضد باناثينايكوس (اليونان)
ليفاديا تالين (إستونيا) أو (لاتفيا) ضد أيبيريا (جورجيا) أو مالمو (السويد)
زالجيريس (ليتوانيا) أو هامرون سبارتانز (مالطا) – دينامو كييف (أوكرانيا).
بافوس (قبرص) – مكابي تل أبيب (إسرائيل)
فايكنجور (جزر فارو) أو لينكولن ريد إمبس (جبل طارق) ضد ريد ستار بلجراد (صربيا)
نوح (أرمينيا) أو بودوكنوست بودجوريتشا (الجبل الأسود) ضد فيرينكفاروش (المجر).
ليخ بوزنان (بولندا) - إجناتيا (ألبانيا) أو بريدابليك (أيسلندا).
كوبنهاجن (الدنمارك) ضد دريتا (كوسوفو) أو ديفردانج (لوكسمبورغ)
رييكا (كرواتيا) – لودوجوريتس (بلغاريا) أو دينامو مينسك (بيلاروسيا)
نيو ساينتس (ويلز) أو شكنديا (مقدونيا الشمالية) ضد إف سي إس بي (رومانيا) أو إنتر كلوب ديسكالديس (أندورا).

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – فيرتوس (سان مارينو) أو زرينجسكي موستار (البوسنة والهرسك).
شيلبورن (أيرلندا) أو لينفيلد (أيرلندا الشمالية) ضد كاراباج (أذربيجان)
كوبس كوبيو (فنلندا) أو ميلسامي أورهي (مولدوفا) ضد أوليمبيجا ليوبليانا (سلوفينيا) أو كيرات ألماتي (كازاخستان).

دوري أبطال أوروبا الفرق الأوروبية قرعة الدور التمهيدي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. موعدها ورابطها

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

زى السياس الجديد

غدا.. تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السيّاس في محافظة القاهرة

جانب من الحملة

محافظ القليوبية يتابع الحملة المكبرة لإزالة "التراكمات التاريخية" أسفل محور الفريق العصار

جانب من الحملة

محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي مخلفات خطرة على طريق ترعة الإسماعيلية

بالصور

نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

صغيرة ومكشوفة.. هوندا تطلق أغرب شاحنة كهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

نشرة المرأة والمنوعات| علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية.. ملك قورة بإطلالة جريئة.. وحنان مطاوع تثير الجدل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد