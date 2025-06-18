نتائج قرعة الدور التمهيدي الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا

أُجريت اليوم الأربعاء، قرعة الدور التمهيدي الثاني من تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا، بمشاركة العديد من الفرق الأوروبية.



وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد توّج ببطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية.



وستُقام مباريات لقاء الذهاب أحد يومي 22، 23 يوليو المقبل، على أن تُقام مباريات لقاء الإياب أحد يومي 29 و30 من نفس الشهر.



وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

بران (النرويج) ضد سالزبورج (النمسا)

فيكتوريا بلزن (جمهورية التشيك) ضد سيرفيت (سويسرا)

رينجرز (اسكتلندا) ضد باناثينايكوس (اليونان)

ليفاديا تالين (إستونيا) أو (لاتفيا) ضد أيبيريا (جورجيا) أو مالمو (السويد)

زالجيريس (ليتوانيا) أو هامرون سبارتانز (مالطا) – دينامو كييف (أوكرانيا).

بافوس (قبرص) – مكابي تل أبيب (إسرائيل)

فايكنجور (جزر فارو) أو لينكولن ريد إمبس (جبل طارق) ضد ريد ستار بلجراد (صربيا)

نوح (أرمينيا) أو بودوكنوست بودجوريتشا (الجبل الأسود) ضد فيرينكفاروش (المجر).

ليخ بوزنان (بولندا) - إجناتيا (ألبانيا) أو بريدابليك (أيسلندا).

كوبنهاجن (الدنمارك) ضد دريتا (كوسوفو) أو ديفردانج (لوكسمبورغ)

رييكا (كرواتيا) – لودوجوريتس (بلغاريا) أو دينامو مينسك (بيلاروسيا)

نيو ساينتس (ويلز) أو شكنديا (مقدونيا الشمالية) ضد إف سي إس بي (رومانيا) أو إنتر كلوب ديسكالديس (أندورا).

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – فيرتوس (سان مارينو) أو زرينجسكي موستار (البوسنة والهرسك).

شيلبورن (أيرلندا) أو لينفيلد (أيرلندا الشمالية) ضد كاراباج (أذربيجان)

كوبس كوبيو (فنلندا) أو ميلسامي أورهي (مولدوفا) ضد أوليمبيجا ليوبليانا (سلوفينيا) أو كيرات ألماتي (كازاخستان).