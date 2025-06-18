الأهلي يرصد مكافآت استثنائية للفوز على بالميراس

كشف الإعلامي أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد خصص مكافآت استثنائية للاعبي الفريق في حال تحقيق الفوز على بالميراس غدًا، الخميس.

ونشر حسن هذه المعلومة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، مؤكدًا أن الخطيب يسعى لتحفيز اللاعبين بشكل كبير قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.