شاهد.. قميص الأهلي خارج استاد ميتلايف قبل مباراة بالميراس غدًا

شارك الإعلامي أمير هشام، متابعيه، صوراً من قميص النادي الأهلي التي بدأت في الظهور خارج استاد ميتلايف ملعب مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي غدًا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

كان الاعلامي مهيب عبدالهادي، قد كشف عن مكافآت تاريخية للاعبي الأهلي في حال الفوز بمباراة بالميراس البرازيلى.

وقال مهيب عبد الهادي عبر فيديو نشره علي حسابه علي فيسبوك: "ادارة النادي الأهلي ترصد مليون جنيه لكل مباراة والبعثة حوالي ٣٠ واحد يعني حوالي ٣٠ مليون جنيه مكافآت في مباراة واحدة وده كان بيحصل قبل كده في البطولات ".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.