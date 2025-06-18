كريم رمزي: العش يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام بالميراس.. وزيزو مفاجأة ريبيرو

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن مصطفى العش سيقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أحمد نبيل كوكا لم يشارك في مران الأمس، وسيشارك في جزء من مران اليوم بسبب الإصابة.

واضاف: مصطفى العش سيكون ظهيرا أيسر في مباراة بالميراس، والدفاع سيضم الثنائي أشرف داري وياسر إبراهيم، ومحمد هاني ظهير ايمن.

وتابع: الاقرب لخط الوسط الثلاثي مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان، اما الهجوم سيضم كلا من تريزيجيه ووسام أبو علي وزيزو

واختتم: الاهلي سيتعرض لضغط كبير غدا امام بالميراس وسيكون مجبرا على الدفاع، وزيزو سيصنع الفارق في بعض التفاصيل في الفرص القليلة التي ستتاح للاهلي