مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض المنح الطلابية ويوافق علي الوصف الوظيفى للجهاز الإدارى

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعه للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأمين عام الجامعة المساعد.



وقال الدكتور تامر سمير أن المجلس وافق على دليل التنظيم والوصف الوظيفي للجهاز الإداري بجامعة بنها الأهلية ، وكذلك اعتماد اللائحة الداخلية المحدثة للجامعة.

من جانبه استعرض الدكتور حسين المغربي المقترح المقدم للمصروفات الدراسية لبرامج الجامعة المختلفة للعام الأكاديمي 2025م/2026م ، وكذلك تقرير الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني ، كما استعرض " المغربي " عدد المنح التي قدمتها الجامعة للطلاب خلال العام الدراسي 2024م/2025م .

من جانبه استعرض الدكتور كريم الدش بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وأحد الأكاديميات الدولية في مجال التدريب بالإضافة إلي اتفاقية التعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية في مختلف المجلات البحثية والدراسات العليا .

فيما استعرض الدكتور محمود شكل مقترح اللائحة الداخلية لإدارة الابتكار وريادة الأعمال ، وكذلك مقترح توقيع بروتوكولات التعاون بين جامعة بنها الأهلية ونقابات طب الأسنان في محافظات ( القاهرة والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والشرقية والإسماعيلية ) .