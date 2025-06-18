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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يوفر فرص عمل للمواطنين خلال لقائه الأسبوعي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لقاءه الجماهيري الأسبوعي الخاصة بمدن شبين القناطر والخانكة والخصوص بحضور الأجهزة التنفيذية والمختصين.


وخلال اللقاء قام المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل ، بتوفير فرص لعدد ٣ مواطنين من مدينه شبين القناطر  ، كما تم توفير فرصة عمل لأحد الشباب في أحد المصانع بمدينة العبور، وذلك فى اطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل.
كما استمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة - ملابس مدرسية - وجهاز عروسة – عربات طعام متنقله) وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.


وأكد المحافظ أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية.


وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم.


ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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