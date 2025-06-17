المشدد 5 سنوات للمتهم بإصابة فتاة بطلق ناري في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش بالسجن المشدد 5 للمتهم بحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين وإصابة فتاة بعاهة مستديمة إثر طلق ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وأحالت النيابة العامة صابر.ع.ع ٣٧ سنة مقيم مسطرد قسم ثاني شبرا الخيمة القليوبية في القضية رقم ١٠٥٨ لسنة ٢٠٢٥ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٠٢٥/١/١٣ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بغير ترخيص سلاح ناريين غير مششخن فرد خرطوش وذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخص له بحيازته او احرازه.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما ضد المجني عليه الأول أحمد مظهر مؤمن حسين وذلك بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به وفرض السيطرة عليه، وكان من شأنه ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتکدیر امنه وسکینته ذلك انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان

وكان ذلك باستخدام السلاح الناري والذخائر موضوع الوصفين السابقين وقد وقع بناء علي ذلك الجناية والجنحة الاتيين، ضرب المجني عليها الثانية أيه طاهر الشحات السيد شهاب عمدًا بان أطلق عيارا ناريا من السلاح سالف الوصف قاصدا مسكن المجني عليه الأول فحاد العيار عن الهدف محدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد لكامل منفعة ووظيفة العين اليسرى وتقدر نسبتها بنحو ٣٥ %.

وأوضح أمر الإحالة ان المتهم اتلف عمدا مالًا ثابتا "عقار" المملوك للمجني عليها والتي ترتب عليها ضررا ماليا يجاوز ٥٠ جنيه.

واختتم أمر الإحالة ان المتهم اطلق أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.