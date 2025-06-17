رسائل تهديدات وصور غير لائقة.. القصة الكاملة لشاب ابتز فتاة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم بخدش حياء فتاة وتهديدها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



القصة الكاملة

أحالت النيابة العامة المتهم عبد الرحمن.م.ع 27 سنة مقيم شارع احمد عرابي عزبة الورد قسم ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم ٣٤٨٠٠ لسنة ۲۰٢٣ ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٣٦٩ لسنة ۲۰٢٣ کلی جنوب بنها، لأنه في غضون م ٢٠٢٣ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية هدد المجني عليها أيه.ح.م كتابة بإفشاء أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب وبتكليف الحصول علي منفعة بأن راسلها بوسيلة من وسائل الاتصالات بصورها الشخصية العارية التي هددها بنشرها على النحو المبين بالتحقيقات.

صور غير لائقة



واستطرد أمر الإحالة ان المتهم اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بان التقط لها بجهاز هاتف مزود بكاميرا صورًا شخصية عارية لها في مكان خاص تحصل عليها دون علمها ليهددها بما يخدش الشرف على النحو المبين بالتحقيقات.

رسائل تهديدات

تابع أمر الإحالة أن المتهم زعج المجني عليها بأن أرسل اليها رسائل التهديد موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.



واختتم أمر الإحالة أن المتهم أنشأ وأدار حساب بأن استعمل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ليهددها ونشر تلك الصور التي تحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.