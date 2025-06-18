محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات على ترعة الشرقاوية بميت نما

قام اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بقيادة حملة لإزالة الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة أسفل كوبري الدائري علي ترعة الشرقاية بمنطة ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة حيث تم إزالة عدد من الأكشاك المخالفة أسفل كوبري الدائري وتم مصادرة عدد من فروشات الباعة الجائلين وتحرير محاضر إشغال.



وتأتي هذه الجولة ضمن جهود محافظة القليوبية للنهوض بالنظافة العامة للشوارع بالمحافظة ومنع أي مظاهر عشوائية تشوه المظهر الجمالي للطريق أو تعيق الحركة المرورية.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.