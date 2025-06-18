كواليس مفاوضات الزمالك لضم لاعب الأهلي السابق بيرسي تاو

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن حقيقة وجود مفاوضات رسمية من قبل النادي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح فريق قطر القطري السابق، ولاعب الأهلي الأسبق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أنه تم عرض اسم اللاعب على مسؤولي النادي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر ، أن مسؤولي الأبيض تحفظوا على فكرة التعاقد مع اللاعب بسبب عاملي السن والمقابل المادي الذي يحصل عليه بيرسي تاو في الموسم.

وفي سياق متصل ، عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً مع جون إدوارد المرشح لمنصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة، والتطرق للتصور المقدم من جون إدوارد بشأن ملف كرة القدم بالنادي، وتم الاتفاق على وضع الروتوش الأخيرة بشأن التعاقد مع المدير الرياضي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي بشكل رسمي خلال الـ48 ساعة المقبلة.