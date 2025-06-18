مدرب بالميراس يستعد لمفاجأة الأهلي في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية، عن استعداد أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس البرازلي، لمفاجأة الأهلي، في المواجهة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل.

ووفقًا لصحيفة “mixvale” البرازيلية، فإن المدرب أبيل فيريرا يفكر في إجراء تغييرات على التشكيلة للتغلب على النادي الأهلي الذي تعادل أيضًا في الجولة الأولى ضد إنتر ميامي الأمريكي.

خطة مدرب بالميراس قبل مواجهة الأهلي

وأضافت الصحيفة أن استراتيجية المدرب البرتغالي، المعروف بمرونته التكتيكية، تهدف إلى تكييف الفريق للتعامل مع نقاط القوة والضعف لدى الأهلي، حيث من المتوقع أن يحصل لاعبون مثل باولينيو ورافائيل فيجا وفلاكو لوبيز على المزيد من الدقائق، لا سيما وأن مباراة الأهلي تعد حاسمة في مشوار تأهل بالميراس نحو التأهل إلى دور الـ 16 في مونديال الأندية.

واختتمت: "خلق بالميراس العديد من الفرص التهديفية في مباراة بورتو البرتغالي لكنه لم ينجح في زيارة شباكه، الأمر الذي دفع المدرب آبيل فيريرا للتفكير في إجراء تغييرات بالتشكيلة الأساسية خاصة على صعيد خط الهجوم".