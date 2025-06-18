مفاجأة.. مكافآت تاريخية للاعبي الأهلي في مباراة بالميراس| تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مكافآت تاريخية للاعبي الأهلي في مباراة بالميراس البرازيلى.

وقال مهيب عبد الهادي، عبر فيديو نشره على حسابه على “فيسبوك”، في تصريحات إذاعية: "انفراد.. إدارة النادي الأهلي راصدة مليون جنيه لكل مباراة وللبعثة حوالي 30 واحد يعني حوالي 30 مليون جنيه مكافآت في مباراة واحدة وده كان بيحصل قبل كده في البطولات".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.