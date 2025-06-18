الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين بالدقهلية والسويس

أعلن النادي الأهلي عن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم في المحافظات المختلفة، وذلك بعد أن أقيمت الاختبارات في القاهرة على ملاعب أكاديمية الأهلي بمقر النادي بمدينة نصر، والتي انطلقت في 14 يونيو الجاري.

تبدأ اختبارات الناشئين بالأهلي في المحافظات من محافظة الدقهلية، حيث تباع الاستمارات بداية من يوم الجمعة 20 يونيو حتى الأحد 22 يونيو، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، مقابل 100 جنيه للاستمارة.

وتقام الاختبارات يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 يونيو، وذلك بمقر أكاديمية الأهلي بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة، على أن تبدأ الاختبارات منذ السابعة صباحًا.

وتقام الاختبارات كذلك في محافظة السويس، حيث تبدأ عملية بيع الاستمارات يوم الاثنين 23 يونيو وتستمر حتى الأربعاء 25 يونيو، من الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساء، وتقام الاختبارات يومي الخميس والجمعة 26 و 27 يونيو، وذلك بمقر أكاديمية الأهلي بنادي النصر للبترول، وتبدأ الاختبارات كذلك منذ السابعة صباحًا.

يذكر أن الأهلي يستقبل المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019.