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هاني أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل مواجهة بالميراس ..شاهد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل مواجهة بالميراس ..شاهد

أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل مواجهة بالميراس
أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل مواجهة بالميراس
علا محمد

حرص هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة بعثة الأهلي بمقر إقامتها في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، لمساندة الفريق خلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشارك الإعلامي أحمد عبد الباسط، متابعيه، صوراً لهاني أبوريدة خلال زيارته لبعثة النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


كان في استقبال رئيس اتحاد الكرة، كلا من خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي، رئيس البعثة، وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة، وجمال جبر مدير الإعلام، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.

وأكد أبوريدة خلال الزيارة على دعمه الكامل للأهلي ممثل الكرة المصرية والإفريقية، مشددًا على ثقته في قدرات الجهاز الفني واللاعبين في تقديم عروض قوية تليق باسم النادي ومكانته الكبيرة على الصعيدين القاري والعالمي.

كان خالد مرتجي قد  وجه الشكر لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على زيارته ودعمه للفريق، مؤكدًا أن هذه اللفتة تعكس التكاتف بين مؤسسات الرياضة المصرية، ودور اتحاد كرة القدم الإيجابي في دعم الأندية بالمحافل الدولية.

هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري بعثة الأهلي زيارة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية أحمد عبد الباسط خالد مرتجي

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