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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي

شوبير
شوبير
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم 3 لاعبين خلال الميركاتو الحالي، سبق لهم اللعب للنادي الأهلي من قبل.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "الزمالك حاليًا معلوماتي بتقول إن في مفاوضات مع لاعيبةج مصريين إكس الأهلي يعني إيه؟، لعبوا مع الأهلي قبل كدا، طيب مين أبرز اللاعيبة اللي الزمالك ممكن يضمهم من الأهلي ودا طبيعي".

وأضاف: "اللاعيبة هما أحمد عبدالقادر ومحمد شريف، طيب أيهما أسهل في التفاوض، ورقيًا شريف، لأنه لاعب حر معندوش مشكلة، ولو وافق هيمضي، لكن شريف قال لا أنا مستني ومش مستعجل، وكلامه كان واضحا إن أولوياته النادي الأهلي، وبالفعل الأهلي كان تواصل معاه، لكن الموضوع وقف بسبب السفر لكأس العالم، والطرفان ينتظران البطولة تخلص، دا بالنسبة لموضوع شريف".

وأكمل: "أحمد عبدالقادر الزمالك عايزه جدا، لعيب مهم ولعيب مراوغ وهداف، لكن لسا في وقت مع النادي الأهلي في عقده، وهيبقي مستحيل ضمه، غير في حالة واحدة وهى إن الأهلي يبيعه، ومعرفش هل الأهلي ممكن يبيعه للزمالك وإحنا وصلنا للعقلية الاحترافية دي ولا لأ، معنديش فكرة".

وتابع: وبيرسي تاو معندوش مشكلة طبعا لأنه في الأول وفي الآخر هو لعيب محترف، لكن أرقامه كبيرة جدا على الزمالك، لعيب برضه مهم بس مرتبه مع الأهلي أو قطر أو لما كان في أوروبا، كان غاليا جدا، وبرضه النادي مش عايز يضم لعيبة كبيرة في السن شوية، وبالتالي فرصته قد تكون الأقل مع الزمالك مش عشان مستواه لكن زي الفلوس وزي السن.

الإعلامي أحمد شوبير الزمالك الميركاتو الأهلي أحمد عبدالقادر بيرسي تاو

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