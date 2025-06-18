أحمد حسن: الأهلي يستعد للاجتماع الفني قبل مواجهة بالميراس

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن استعداد بعثة النادي الأهلي لحضور الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق أمام بالميراس، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أن بعثة الأهلي تستعد لدخول الاجتماع الفني لمباراة بالميراس بعد قليل، والأقرب هو خوض اللقاء بالزي الأساسي الأحمر، بينما يلعب بالميراس بالأبيض.

يواجه المدير الفني للنادي الأهلي خوسيه ريبيرو اختبارًا مبكرًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تعرض لاعب الوسط أحمد نبيل "كوكا" لإصابة قد تُبعده عن المواجهة المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي، المقررة مساء الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير هذه القمة المرتقبة، في وقت يسابق فيه الجهاز الفني للأهلي الزمن للاستقرار على البديل الأمثل لتعويض غياب كوكا في وسط الملعب.