الأهلي ضد بالميراس.. ماذا يقول التاريخ قبل الصدام المرتقب؟

يخوض الأهلي اختبارًا صعبًا ضد بالميراس البرازيلي، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي بدون أهداف في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025، في مباراة كان المارد الأحمر طرفها الأحمر، كما تعادل بالميراس البرازيلي مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

وتتساوى جميع فرق المجموعة الأولى في رصيد النقاط (نقطة واحدة لكل فريق)، مع احتلال الأهلي الصدارة وفقًا لقاعدة اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات).

تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس

التقى الأهلي وبالميراس البرازيلي في مواجهتين فقط ببطولة كأس العالم للأندية، وانتهى اللقاء الأول بفوز الأهلي 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال 2020.

وفي العام التالي تجدد اللقاء ولكن هذه المرة في الدور نصف النهائي، وفاز بالميراس على الأهلي 2-0.

التاريخ ينحاز لفريق بالميراس قبل لقاء الغد، إذ تُعتبر ركلات الترجيح منفصلة عن نتائج المباريات، وتُستخدم فقط لتحديد الفريق المتأهل في البطولة أو الفائز باللقب كما أن أهداف ركلات الترجيح لا تُحتسب ضمن أهداف اللاعب أو الفريق.