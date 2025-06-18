أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، عبر موقع اكس ، التعاقد مع الحارس الشاب جوان جارسيا، قادما من فريق إسبانيول، مع بداية الموسم الرياضي المقبل.

وكتب الاعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع فيسبوك :"رسميًا - برشلونة يعلن التعاقد مع الحارس جوان جارسيا".

وكان برشلونة قد أتم اتفاقه في وقت سابق مع الحارس الإسباني الشاب، للتعاقد معه، بعد أن وافق على الانتقال لبطل الدوري الإسباني.



ونال جارسيا الموسم الماضي، جائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني، بمعدل تصديات هو الأفضل في الليجا متفوقا على جميع المنافسين.



ودفع برشلونة قبل عدة أيام، قيمة الشرط الجزائي في عقد جارسيا مع إسبانيول، والبالغ قيمته 25 مليون يورو.