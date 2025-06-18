مقابل 25 مليون يورو.. برشلونة يعلن ضم خوان جارسيا من إسبانيول

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الحارس خوان جارسيا قادمًا من صفوف إسبانيول.

وقال النادي الإسباني في بيان: “قام نادي برشلونة بتفعيل بند فسخ عقد اللاعب خوان جارسيا، إذ بلغت قيمة البند 25 مليون يورو بالإضافة إلى راتبه السنوي”.

موعد توقيع العقد

وأضاف: “من المقرر أن يوقع اللاعب، الجمعة، عقدا مع النادي للمواسم الستة المقبلة، حتى 30 يونيو 2031، في حفل خاص بمكاتب نادي برشلونة".

تابع البيان: “بفضل أدائه المتميز، وإمكاناته الاستثنائية في سن الرابعة والعشرين فقط، أصبح ديكو هدفًا للعديد من الأندية العالمية الكبرى، بما في ذلك برشلونة، وقد ضمن ديكو التعاقد مع حارس مرمى يُقدم أداءً موثوقًا به ومستقبلًا باهرًا”.

وظهر جارسيا مع الفريق الأول بنادي إسبانيول لأول مرة نهاية عام 2021، لكنه لم يثبت نفسه كحارس مرمى أساسي إلا في موسم 2023-2024، مساهمًا في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وقد أنهى مؤخرًا موسمًا رائعًا في الدوري الإسباني، ولعب دورًا محوريًا في بقاء إسبانيول، حيث كان حارس المرمى صاحب أكبر عدد من التصديات في الدوري (146)، ووفقًا لإحصائيات متقدمة، هو الحارس الذي منع أكبر عدد من الأهداف في المسابقة بأكملها.