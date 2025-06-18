انطلاق مبادرة تعزيز الوعي الرياضي والنفسي في المجتمع المصري

أعلنت أندية وادى دجلة عن إطلاق تعاون مشترك مع وزارة الشباب والرياضة، يستهدف نشر الوعي الرياضي والنفسي بين الرياضيين وغير الرياضيين على مستوى الجمهورية في إطار سعيها المستمر للمساهمة في التنمية المجتمعية من خلال الرياضة.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، ليس فقط لتحسين اللياقة البدنية، بل كوسيلة فعّالة لتحقيق التوازن النفسي، وبناء شخصية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الذات. وتشمل المبادرة مجموعة من الفعاليات التوعوية، وورش العمل، والدورات التدريبية، إلى جانب إنتاج بودكاست حواري يقدمه الرياضي عبد الرحمن مجدي، يتناول فيه مع ضيوفه موضوعات مهمة مثل:

• الرياضة الآمنة

• التغذية السليمة للرياضيين

• الصحة النفسية للرياضيين وغير الرياضيين

• دور الرياضة في بناء العلاقات الاجتماعية وتحقيق الأهداف الشخصية

• التوعية الرياضية والنفسية للرياضيين وغير الرياضيين.

وفي جانب موجه للكوادر العاملة في المجال الرياضي، تنفذ المبادرة برنامج تدريب متخصص لـ 330 مدربًا وإداريًا من 24 محافظة ضمن المشروع القومي للناشئين، يتناول مفاهيم حديثة في التواصل الفعال، القيادة الرياضية، وسبل دعم الصحة النفسية للاعبين.

كما يأتي هذا التعاون استكمالًا لجهود مشتركة سابقة، أبرزها تنظيم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية في محافظات أسيوط، المنيا، اسكندرية ودمياط خلال عام 2025 بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، بمشاركة 187 متدربًا من أندية ومراكز الشباب، بهدف تأهيلهم للتعامل مع الحالات الطارئة داخل الملاعب.

وأكدت أندية وادى دجلة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بدور الرياضة في بناء الإنسان بدنيًا ونفسيًا، وسعيها الدائم إلى دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الرياضية، وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة من خلال الرياضة.

