كأس العالم للأندية.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي

يستهل فريق مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة الوداد المغربي، اليوم الأربعاء.



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي والوداد في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.



ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، الفوز على الوداد في مباراة اليوم وقطع خطوة نحو التأهل إلى ثمن النهائي.

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في المقابل، يتطلع الوداد إلى تحقيق مفاجأة بالخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، تمنحه دفعة قوية في بداية مشواره بالبطولة.



وتضم المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية، كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد المغربي والعين الإماراتي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد الوداد



حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: نونيز- جفارديول- روبن دياز- آيت نوري.

الوسط: نيكولاس جونزاليس- جوندوجان- برناردو سيلفا.

الهجوم: عمر مرموش- إيرلينج هالاند.





تشكيل الوداد المتوقع ضد مانشستر سيتي



حراسة المرمى: مهدي بن عبيد.

الدفاع: فهد موفي - جمال حركاس - بارت مايرز - أيوب بوشتة.

الوسط: المهدي مباريك - أسامة الزمراوي - عزيز كي.

الهجوم: محمد رايحي - نور الدين أمرابط - حمزة هنوري.