جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تصريحات بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي ، عبر حسابه علي موقع فيسبوك.

وقال بيب جوارديولا : "انظروا لعدد اللاعبين الأفارقة من الشمال والجنوب، الذين يلعبون بالفعل في أوروبا مع أندية كبيرة، وهذا يعني أنهم ممتازون".

ويستهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة الوداد المغربي، اليوم الأربعاء.

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، الفوز على الوداد في مباراة اليوم وقطع خطوة نحو التأهل إلى ثمن النهائي.

في المقابل، يتطلع الوداد في تحقيق مفاجأة بالخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، تمنحه دفعة قوية في مشواره بالبطولة.



موعد مباراة مانشستر سيتي والوداد والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي والوداد في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.