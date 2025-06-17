موعد والقنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

يستهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم في صفوفه الدولى المصري عمر مرموش، بطل أوروبا لعام 2023، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة مرتقبة أمام الوداد البيضاوي المغربي، مساء غد الأربعاء، في لقاء يحتضنه ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

ويسعى "السيتيزنز" بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى تعويض جماهيرهم عن موسم محلي وأوروبي مخيب للآمال، بعدما فقدوا لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول، وودعوا دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في محاولة لاستعادة نغمة البطولات عبر منصة المونديال.

في المقابل، يدخل الوداد المغربي اللقاء بطموحات كبيرة رغم صعوبة المهمة، إذ يشارك في البطولة باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا 2022، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أقوى فرق أوروبا، رغم غياب مهاجمه السوري عمر السومة بسبب تعثر إجراءات دخوله إلى الأراضي الأمريكية نتيجة تأخر تأشيرة السفر.

القنوات الناقلة للمباراة وطريقة المشاهدة

تتولى شبكة DAZN بث مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل حصري ومجاني في جميع أنحاء العالم، تنفيذًا لاتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يقضي بإذاعة جميع مباريات البطولة وعددها 63 مجانًا، وبمختلف اللغات، بما فيها التعليق باللغة العربية.

ويمكن للجماهير متابعة لقاء مانشستر سيتي والوداد من خلال تطبيق DAZN أو موقعها الرسمي، حيث سيتم توفير البث بتقنية SD مجانًا، مع خيارات للترقية إلى جودة HD و4K حسب الاشتراك.

هوية المعلق لم تُعلن بعد

حتى اللحظة، لم تكشف شبكة DAZN عن اسم المعلق العربي المكلف بوصف أحداث اللقاء، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه قبيل انطلاق المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي

تنطلق المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي والوداد المغربي يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، في تمام:

السابعة مساءً (19:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت أبوظبي

وتُعد هذه المواجهة من أبرز مباريات الجولة الأولى في البطولة، لما تحمله من طابع تنافسي بين بطل أوروبا وبطل إفريقيا، فضلًا عن اختبار حقيقي لقدرة الأندية العربية على مجاراة الكبار في نسخة موسعة لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية.