قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مواجهة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم
صرف 3 آلاف جنيه لـ 19 معلما تعرضوا لحوادث سير بأسيوط وقنا
أشهر فتاوى الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته.. رأيه فى الغناء.. وتوبة المتكاسل عن أداء الصلاة
خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة
اليوم طقس حار وأمطار محتملة ونشاط للرياح في عدة مناطق | تفاصيل
ترامب يتراجع: دعوتي لإخلاء طهران حفاظًا على المدنيين من الصراع الدائر
بدء امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم
إشارات راديوية غامضة من أعماق الجليد تحير العلماء منذ عقدين.. ماذا حدث؟
سلطنة عمان: نكثف جهودنا لاحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي
المجموعة لا ترحم.. دي ماريا يهاجم التحكيم بعد تعادل بنفيكا أمام بوكا
تراجعت 23 جنيهًا.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسلام مقلد

يستهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم في صفوفه الدولى المصري عمر مرموش، بطل أوروبا لعام 2023، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة مرتقبة أمام الوداد البيضاوي المغربي، مساء غد الأربعاء، في لقاء يحتضنه ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

ويسعى "السيتيزنز" بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى تعويض جماهيرهم عن موسم محلي وأوروبي مخيب للآمال، بعدما فقدوا لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول، وودعوا دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في محاولة لاستعادة نغمة البطولات عبر منصة المونديال.

في المقابل، يدخل الوداد المغربي اللقاء بطموحات كبيرة رغم صعوبة المهمة، إذ يشارك في البطولة باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا 2022، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أقوى فرق أوروبا، رغم غياب مهاجمه السوري عمر السومة بسبب تعثر إجراءات دخوله إلى الأراضي الأمريكية نتيجة تأخر تأشيرة السفر.

القنوات الناقلة للمباراة وطريقة المشاهدة

تتولى شبكة DAZN بث مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل حصري ومجاني في جميع أنحاء العالم، تنفيذًا لاتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يقضي بإذاعة جميع مباريات البطولة وعددها 63 مجانًا، وبمختلف اللغات، بما فيها التعليق باللغة العربية.

ويمكن للجماهير متابعة لقاء مانشستر سيتي والوداد من خلال تطبيق DAZN أو موقعها الرسمي، حيث سيتم توفير البث بتقنية SD مجانًا، مع خيارات للترقية إلى جودة HD و4K حسب الاشتراك.

هوية المعلق لم تُعلن بعد

حتى اللحظة، لم تكشف شبكة DAZN عن اسم المعلق العربي المكلف بوصف أحداث اللقاء، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه قبيل انطلاق المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي

تنطلق المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي والوداد المغربي يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، في تمام:

  • السابعة مساءً (19:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
  • الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت أبوظبي

وتُعد هذه المواجهة من أبرز مباريات الجولة الأولى في البطولة، لما تحمله من طابع تنافسي بين بطل أوروبا وبطل إفريقيا، فضلًا عن اختبار حقيقي لقدرة الأندية العربية على مجاراة الكبار في نسخة موسعة لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية.

مانشستر سيتي كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية الوداد البيضاوي المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

طلاب

متخصص بالتعليم: آخر تسريب لامتحانات الثانوية العامة حدث بـ 2012

الطاقة

رمضان أبو العلا: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أثرت على أسعار الطاقة

ترامب

ترامب: الدعوة لإخلاء طهران حفاظا على سلامة مواطنيها

بالصور

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد

مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد

نشرة المرأة والمنوعات| 5 أبراج تكرة الصيف.. خطوات لحماية طفلك من حمو النيل.. نصائح لأبنك طالب الثانوية العامة تخلصه من التوتر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد