مصدر يكشف آخر التطورات في أزمة أحمد حمدي مع الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن آخر مستجدات الأزمة التي نشبت مؤخرًا مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية ما نشره عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرته إدارة النادي تصرفًا مسيئًا لميت عقبة.

أحمدي حمدي يخضع للتحقيق في الزمالك اليوم

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن أحمد حمدي يخضع اليوم، الأربعاء، لجلسة تحقيق أمام الشئون القانونية بالنادي، وفق الموعد المحدد سلفًا، وذلك لمناقشة ما بدر منه في الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعب يعتزم تقديم اعتذار رسمي خلال الجلسة؛ سعيًا لاحتواء الموقف وغلق الملف بشكل ودي.

وبحسب المصدر، ترفع اللجنة القانونية تقريرا مفصلا إلى مجلس إدارة الزمالك فور انتهاء التحقيق، وسط توقعات بأن تقتصر العقوبات على غرامة مالية، مع توجيه إنذار شديد اللهجة للاعب بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الإدارة على فرض الانضباط دون التصعيد، مع الحفاظ على استقرار غرفة الملابس في هذه المرحلة المهمة.

وكان أحمد حمدي قد عاد إلى القاهرة مساء السبت الماضي قادما من ألمانيا، حيث كان يخضع للكشف والفحص الطبي هناك.

يذكر أن الزمالك يرتقب عودة أحمد حمدي للفريق الموسم المقبل ليكون دعما قويا لخط الوسط خلال الفترات القادمة.



