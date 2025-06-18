عاصفة داخل الزمالك.. التحقيق مع أحمد حمدي بعد السخرية عبر السوشيال ميديا

اشتعلت الأجواء داخل نادي الزمالك بعد قرار مجلس الإدارة بإحالة أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة سخرية من الكيان الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويخضع اللاعب اليوم الأربعاء لجلسة استماع أمام الشؤون القانونية بالقلعة البيضاء، في خطوة حاسمة تهدف لتأكيد مبدأ "لا أحد فوق الانضباط"، وترسيخ قيم الالتزام داخل الفريق.

التحقيق يأتي بعد تصرفات اللاعب التي أثارت غضب الجماهير والزمالك معًا، في وقت حساس يمر به النادي، وسط تأكيدات من الإدارة بأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس اسم الزمالك أو تسيء لصورته.

ومن المنتظر أن يُعرض تقرير التحقيق على مجلس الإدارة خلال ساعات، تمهيدًا لإصدار عقوبة قد تكون رادعة، بحسب ما تسفر عنه الجلسة.

وفي تطور لافت، كشف مصدر مقرب من أحمد حمدي أن اللاعب قرر التقدم باعتذار رسمي لإدارة الزمالك عما بدر منه، على أمل احتواء الأزمة.

يُذكر أن اللاعب عاد مؤخرًا من ألمانيا بعد خضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته عقب الإصابة.