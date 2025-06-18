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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة مبكرة ضد أرسنال.. جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد

أعلنت رابطة البريميرليج، عن جدول الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026، إذ ستنطلق البطولة 15 أغسطس المقبل بمباراة ليفربول وبورنموث.

ويخوض النجم المصري محمد صلاح مباراته الأولى مع ليفربول على ملعب “أنفيلد”، بينما تنتظره قمة نارية مبكرة ضد أرسنال في الجولة الثالثة.

يبدأ ليفربول دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-2026 بمباراة على أرضه ضد بورنموث.

ويختتم فريق المدرب أرن سلوت الموسم باستضافة برينتفورد في مايو المقبل.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

أغسطس
الجمعة – بورنموث (على أرضه)
السبت 23 أغسطس – نيوكاسل يونايتد (خارج الأرض)
السبت 30 – أرسنال (على أرضه)
سبتمبر
السبت – بيرنلي (خارج الأرض)
السبت  – إيفرتون (على أرضه)
السبت – كريستال بالاس (خارج الأرض)
أكتوبر
السبت 4 أكتوبر – تشيلسي (خارج الأرض)
السبت 18 (3 مساءً) – مانشستر يونايتد (على أرضه)
السبت 25 (3 مساءً) – برينتفورد (خارج الأرض)
نوفمبر
السبت 1 نوفمبر – أستون فيلا (على أرضه)
السبت 8 – مانشستر سيتي (خارج الأرض)
السبت 22  – نوتنجهام فورست (على أرضه)
السبت 29  – وست هام يونايتد (خارج الأرض)
ديسمبر
الأربعاء 3 ديسمبر – سندرلاند (على أرضه)
السبت 6  – ليدز يونايتد (خارج الأرض)
السبت 13 – برايتون وهوف ألبيون (على أرضه)
السبت 20  – توتنهام هوتسبير (خارج الأرض)
السبت 27  - ولفرهامبتون واندررز (على أرضه)
الثلاثاء 30 - ليدز يونايتد (على أرضه)
يناير
السبت 3 يناير – فولهام (خارج الأرض)
الأربعاء 7 – أرسنال (خارج الأرض)
السبت 17 – بيرنلي (على أرضه)
السبت 24  – بورنموث (خارج الأرض)
السبت 31 – نيوكاسل يونايتد (على أرضه)
فبراير
السبت 7 فبراير – مانشستر سيتي (على أرضه)
الأربعاء 11 – سندرلاند (خارج الأرض)
السبت 21 – نوتنجهام فورست (خارج الأرض)
السبت 28  – وست هام يونايتد (على أرضه)
مارس

الأربعاء 4 مارس - وولفرهامبتون واندررز (خارج الأرض)
السبت 14 – توتنهام هوتسبير (على أرضه)
السبت 21  – برايتون وهوف ألبيون (خارج الأرض)
أبريل
السبت 11أبريل – فولهام (على أرضه)
السبت 18  – إيفرتون (خارج الأرض)
السبت 25  – كريستال بالاس (على أرضه)
مايو

السبت 2 مايو – مانشستر يونايتد (خارج الأرض)
السبت 9  – تشيلسي (على أرضه)
الأحد 17 – أستون فيلا (خارج الأرض)
الأحد 24  – برينتفورد (على أرضه)

الدوري الإنجليزي ليفربول البريميرليج بورنموث محمد صلاح أرسنال

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